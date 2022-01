Non è il solito Catania che si arrende al Catanzaro che realizza due gol al Cibali

Non è il solito Catania smagliante ed alla fine paga per mancanza di concentrazione contro il Catanzaro ( 1 - 2) che dimostra di essere un'ottima squadra. Il primo tempo è scialbo e si chiude a reti inviolate. Nella ripresa il Catanzaro dimostra la sua forza ed al 47' trova il gol del vantaggio con Biasci che si apposta in posizione centrale ad attendere la corta respinta della difesa etnea sull’ennesima iniziativa di Bayeye, il tiro in diagonale è preciso e passando sotto un nugolo di gambe avversarie s’insacca alla destra del portiere.

Il Catanzaro non si ferma e raddoppi. IL Catania batte una punizione con Russini che colpisce la barriera e parte immediato il contropiede dei giallorossi, con Biasci che viene lanciato sulla sinistra, la palla e’ un po’ lunga e viene toccata da Albertini che pero ‘sbaglia il controllo favorendo l’attaccante che mette al centro per l’accorrente Vandeputte il quale mette in rete.

E' il 56'. Il Catania annaspa ma riapre la gara al 61' quando il bomber Moro realizza un rigore per un atterramento di Russotto. La gara si fa nervosa, ma il risultato resta invariato fino al 90'.