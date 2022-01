Castellammare del Golfo, un paese di anziani: quindici ultracentenari

Una donna di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, Maria Barone, che compie oggi 104 anni, ha ricevuto gli auguri del sindaco Nicolò Rizzo, dell'amministrazione comunale e di tutta la città. La donna vive attualmente nella frazione di Balata di Baida.

Seconda di sei fratelli, Maria Barone ha tre figlie, 8 nipoti e 10 pronipoti.

Una famiglia longeva quella di Maria Barone: anche la mamma visse oltre 100 anni, così come uno dei fratelli. Castellammare del Golfo è il comune d'origine della famiglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo Caterina Navarra, che il 14 gennaio ha compiuto 108 anni, Maria Barone è la seconda ultracentenaria festeggiata nel primo mese del 2022 a Castellammare del Golfo, dove si invecchia bene: attualmente risultano viventi 15 centenari, 11 donne e 4 uomini.

"Maria Barone, come Caterina Navarra, rappresenta la nostra storia e memoria - dice il sindaco. I nostri ultracentenari sono stati testimoni di guerre e pandemie come quella che viviamo e sono un simbolo di speranza e un esempio di forza, coraggio e volontà di andare sempre avanti".

Le figlie sottolineano che la signora Maria ha sempre mangiato cibo genuino e ama la cioccolata. Ricorda la seconda guerra mondiale e racconta ancora nei dettagli il suo vissuto da instancabile lavoratrice: con le figlie piccole, per dieci anni è rimasta in America - con il marito che faceva il panettiere - e ha lavorato in fabbrica dal 1956 al 1966. .

Vedova di Giovanni Anselmo, morto all'età di 95 anni, Maria Barone è perfettamente lucida ed in forma come raccontano le figlie Caterina, Nella e Anna: la definiscono una "donna d'acciaio" poiché non la ricordano mai ammalata ma sempre al lavoro: "Adesso siamo noi le sue mamme e siamo fiere ed orgogliose di farlo".