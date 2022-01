Tragedia a Palermo, ragazza di 15 anni muore nel sonno

Tragedia a Palermo per la morte di Katia Spataro (nella foto) una ragazza di soli 15 anni, avvenuta domenica pomeriggio nel quartiere Sperone per cause ancora da accertare. La giovane sarebbe deceduta nel sonno ed è stato il fratello ad accorgersi che non respirava più. È probabile un malore improvviso e uno dei primi obiettivi degli inquirenti sarà, come da prassi, verificare e acquisire il quadro clinico della ragazza. Il magistrato di turno, a questo proposito, ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane. Tanti coetanei della ragazza hanno manifestato il proprio dolore per quanto accaduto, ma tra i commenti in rete c'è chi specula correlando il decesso alla vaccinazione, partendo dal presupposto che proprio nelle scorse ore allo Sperone vi era stata una tappa dell'hub vaccinale itinerante, ma è già stato reso noto che la quindicenne si era già vaccinata alcuni mesi fa.

Katia frequentava l’istituto Di Vittorio, ma alla scuola - dice chi la conosceva - preferiva la parrocchia. Voleva avvicinarsi a Dio. “Aveva da poco chiesto il battesimo. Voleva battezzarsi, diventare una cristiana. Stava bene nella nostra comunità” dice padre Ugo Di Marzo, della parrocchia Santa Maria delle Grazie a Roccella, distrutto dal dolore.

Adesso sono proprio i ragazzi dell’oratorio a non darsi pace per l’improvvisa perdita della loro amica.