Organi della ragazzina morta a Catania salvano quattro persone

Colta da un malore mentre era a scuola, una ragazzina di Catania di 12 anni è diventata un angelo capace di portare speranza ad altre persone. I genitori della piccola che era in coma irreversibile per i danni causati dalla mancanza di ossigeno al cervello dopo un arresto del sistema cardiocircolatorio, hanno infatti autorizzato l'espianto degli organi per la loro donazione. Il trapianto del cuore è stato eseguito a Padova e salverà la vita a una ragazzina da tempo in lista d'attesa. Sempre a Padova è stato impiantato anche un rene.

Il fegato e l'altro rene sono stati invece destinati all'ospedale "Bambin Gesù" di Roma. Il prelievo degli organi è stato effettuato all'unisono dai medici provenienti da Padova e dalla capitale, assieme ai loro colleghi del Garibaldi.