Altri morti per Covid nel Ragusano: due donne non vaccinate, calano i contagi

Dopo tre giorni senza decessi nel Ragusano, il rapporto Asp del 31 gennaio segnala due morti: si tratta di due donne non vaccinate. Una è di Ragusa e aveva 57 anni, l'altra è di Vittoria e aveva 82 anni. Il numero dei morti nel Ragusano, dall'inizio della pandemia, sale a 431. I contagi, per fortuna, risultano in calo. Sono 8.894 (ieri erano 9.225); 8.768 si trovano in isolamento domiciliare, 106 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 in Rsa Covid e 4 in Foresteria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 300, Chiaramonte Gulfi 214, Comiso 1.024, Giarratana 69, Ispica 350, Modica 1.665, Monterosso Almo 21,

Pozzallo 464, Ragusa 1.848, Santa Croce Camerina 307, Scicli 601, Vittoria 1.905.