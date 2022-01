Canicattini, vaccinazioni open day anche nelle domeniche di febbraio

Continuano a Canicattini Bagni anche nelle domeniche di febbraio 2022, così com’è stato per gennaio, come rendono noto il Sindaco Marilena Miceli e l’Assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, le vaccinazioni anti Covid in “open day”, senza prenotazione, presso il Centro Vaccinale di via Umberto (Guardia Medica) coordinato dal Dott. Antonino Zocco con la collaborazione dei Medici di base e il supporto del Gruppo comunale di Protezione Civile.

La direzione dell’ASP di Siracusa, in considerazione del rilevante incremento dell’affluenza dei cittadini canicattinesi al Centro Vaccinale (oltre 2000 le vaccinazioni somministrate a gennaio) e delle numerose richieste in atto, ha ritenuto continuare anche nelle domeniche del mese di febbraio 2022 il sistema libero senza prenotazione, in “open day” (massimo 120 persone per volta), dalle ore 8:30 alle ore 13:30, riservandolo ancora a quanti non hanno potuto prenotarsi o accedere alla piattaforma. Attivo sempre l’altro percorso di vaccinazioni su prenotazione riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni il mercoledì ore 9-13 e il giovedì pomeriggio ore 14-18:30. Le prenotazioni si eseguono accedendo alla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it raggiungibile anche attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it o dal sito istituzionale del Comune www.comunedicanicattinibagni.it

Coloro che avessero difficoltà ad accedere alla piattaforma possono fare la prenotazione presso lo sportello all’ingresso del Palazzo Municipale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.