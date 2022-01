Onorificenza dell’Accademia dei Bronzi al poeta modicano Domenico Pisana

Onorificenza poetica al Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica Domenico Pisana, da parte della Nuova Accademia dei Bronzi di Catanzaro. La giuria della 1ª edizione del premio internazionale “Lady/Lord of Poetry”, al quale hanno aderito centinaia di poeti con 800 opere complessive, ha incluso il poeta modicano tra i primi dieci classificati destinatari di Targhe d’onore previste dal regolamento del Premio, scegliendo la sua lirica inedita “In compagnia del silenzio” con questa motivazione: “il silenzio dà ristoro e pace in una dimensione intima che permette ai sensi e al pensiero di dipanarsi in realtà altrimenti occultate dallo scorrere impetuoso della vita, che sovreccitano i sensi, impedendo di cogliere quei significati che emergono esclusivamente nella solitudine del ristoro, laddove il rumore sordo del mondo non può penetrare”.

«Ringrazio – dichiara Domenico Pisana - la Direzione della Nuova Accademia dei Bronzi di Catanzaro che opera in Italia da oltre un trentennio, per la promozione della cultura sotto la guida dell’editore e giornalista Vincenzo Ursini, dando vita ad una cospicua produzione, con riferimento a studi e ricerche di carattere meridionalistico. La Ursini editore ha, infatti, pubblicato centinaia di testi di saggistica, letteratura, poesia e arte, alcuni dei quali sono diventati importanti punti di riferimento per l’avvio di ricerche più approfondite da parte di qualificati studiosi. Ricordo che nella prima fase della mia formazione poetica diede alla stampe nel 1990 la mia terza raccolta poetica Oltre il silenzio della parola.”