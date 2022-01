Calcio, arbitro aggredito nel Palermitano in Prima categoria: finisce in ospedale

Un arbitro della sezione di Trapani è stato colpito al volto, ieri, durante la partita di prima categoria tra Altofonte e Iccarense, disputata sul campo Santa Cristina di Borgo Nuovo, a Palermo. Ad aggredirlo una persona che si sarebbe intrufolata nel terreno di gioco senza avere alcun titolo per fare ingresso negli spazi riservati alle squadre. L'arbitro in ambulanza è stato accompagnato in ospedale. Dopo le cure e gli accertamenti medici è stato dimesso.

"Condanno fermamente l'episodio di violenza accaduto al campo Santa Cristina di Borgo Nuovo a Palermo. E' un qualcosa che non coinvolge - a quanto sembra - le due società ma una persona sconsiderata che ha fatto un gesto deprecabile. Avremo un livello di attenzione molto elevato". Così all'Italpress il presidente della Federcalcio siciliana, Sandro Morgana, commentando l'atto di violenza subito dal direttore di gara Nicola Melodia di Trapani, alla fine dell'incontro di Prima Categoria tra Altofonte e Iccarense. "Esprimo solidarietà al ragazzo e a tutta l'associazione arbitrale. Rispetto a quelli che sono gli ideali e i valori di legalità e giustizia io, insieme a tutto il comitato che rappresento, sono sempre in prima linea. Nel mio comitato la violenza non può albergare".