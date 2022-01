A Messina vaccini e musica per i bambini tra 5 e 11 anni

Giornata spensierata ieri al padiglione pediatrico 7B) della Fiera di Messina. I bambini da 5 a 11 anni, che dovevano vaccinarsi, hanno avuto una lieta sorpresa e hanno potuto passare dei momenti di allegria in compagnia dei personaggi dei cartoons. L'evento è stato organizzato, si legge in una nota, dall'Ufficio Covid 19 insieme alla Fondazione Mattia onlus, con spettacoli di magia, musica, intrattenimento. "I bimbi - sottolinea la nota - molto felici e sorpresi positivamente hanno interagito con gli animatori, che hanno organizzato per loro intrattenimento musicale, spettacoli di magia e giochi educativi". L'Ufficio Covid 19, prosegue la nota, "ha pensato insieme ad Asp e Comune di Messina di organizzare un restyling del padiglione 7 B per accogliere i ragazzi alla vaccinazione con leggerezza. Gli interessati, in particolare artisti, decoratori e animatori, associazioni culturali e teatrali potranno aderire a questa iniziativa inviando le loro proposte alla seguente mail: segreteriaorganizzativa.commissario-acta@asp.messina.it".