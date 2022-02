Ufficializzata la candidatura di Rossana Cannata (Fdi) a sindaca di Avola

La coalizione composta da Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia, Cantiere Popolare, Diventerà Bellissima nonché dalle liste civiche che hanno sostenuto nell'ultimo decennio l'amministrazione guidata dal sindaco uscente Luca Cannata, è pronta per scendere in campo.

Sì è conclusa, a seguito di una fitta e continua rete di incontri tra le delegazioni politiche ed i gruppi di lavoro tecnici, la redazione del programma amministrativo della coalizione.

Il programma di governo è stato redatto in applicazione dei principi di concretezza e fattibilità, sulla base delle proposte e delle priorità avanzate dalle varie componenti della coalizione, puntando sui principi cardine dello sviluppo economico, sociale, occupazionale e turistico della città.

Passati all'individuazione della candidatura a Sindaco che avrà l'onore di rappresentare l'intera coalizione nella realizzazione del programma, i gruppi politici e civici presenti, fra i diversi nomi di professionisti che potrebbero ambire a tale carica, hanno deciso di puntare su una figura di indubitabile competenza ed esperienza politica ed istituzionale, radicata nel tessuto sociale ed elettorale avolese.

In quest'ottica le delegazioni all'unanimità hanno chiesto a Rossana Cannata, vicepresidente della commissione antimafia, di dare la propria disponibilità a scendere in campo personalmente accettando la candidatura a Sindaco della città di Avola.

Il documento è firmato da Giuseppe Costanzo coordinatore Fratelli d'Italia; Paolo Fazzino coordinatore Forza Italia; Carmelo Pisano coordinatore Diventerà Bellissima; Giovanni Magro delegato Udc; Francesco Tardonato coordinatore Cantiere Popolare; Salvo Coletta rappresentante liste civiche maggioranza consiliare.