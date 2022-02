Siracusa, preso in via Santi Amato con 50 dosi di crack: ai domiciliari

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, nella serata di ieri, nel corso di un controllo in Via Santi Amato, agenti delle Volanti hanno arrestato un siracusano di 34 anni, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L’uomo è stato trovato con 50 dosi di crack già pronte per la vendita al dettaglio agli assuntori della zona.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.