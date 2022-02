Forte vento e neve a bassa quota: imbiancata Polizzi Generosa

Neve a bassa quota, forte vento e pioggia stanno da questa notte in provincia di Palermo, mentre nel capoluogo siciliano c'è stata una forte grandinata.

Disagi sono stati registrati nelle Madonie per la neve e la pioggia e soprattutto nella zona di Polizzi Generosa dove una frana da giorni sta tenendo con il fiato sospeso i cittadini.

La situazione è seguita dalla protezione civile regionale e dal Comune.

Neve sulla statale 120 a Gangi e anche a Piana degli Albanesi, Marineo e Mezzojuso. A causa del vento a Palermo uno dei cancelli di ingresso al Parco della Favorita è caduto. La struttura in ferro si è sganciata dai cardini che la sorreggono.