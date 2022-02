Modica Calcio, archiviata la goleada con la RG Siracusa: i rossoblù preparano il derby di domenica a Comiso

Archiviata con soddisfazione la roboante vittoria, ma soprattutto la bella prestazione fornita domenica scorsa contro la RG Siracusa, il Modica Calcio di Giancarlo Betta è tornato al lavoro per iniziare a preparare la trasferta del “Beppe Borgese” di domenica prossima, quando i rossoblù del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo saranno ospiti dei verdearancio del Città di Comiso. Contro la RG Siracusa si è visto un Modica in palla, che ha fatto vedere buone trame di gioco che hanno divertito il pubblico presente sulle tribune del “Vincenzo Barone”.

Bene i nuovi innesti, che si sono integrati perfettamente con il gruppo, con Agodirin e Genovese (doppietta per lui) che hanno “battezzato” l'esordio in maglia rossoblù mettendo a segno tre delle sei reti realizzate.

“Sono andato a segno dopo 6' e abbiamo ottenuto tre punti per noi importanti che ci hanno permesso di tornare in seconda posizione in classifica. Per me non poteva esserci esordio migliore – dichiara Paolo Genovese – Qui ho trovato una famiglia con dirigenti, compagni e mister che mi hanno aiutato sin da subito a integrarmi e a capire i meccanismi della squadra. I quarantacinque giorni di pausa forzata - continua – sono stati per noi nuovi arrivati salutari perchè ci hanno permesso di ambientarci e lo stop è servito per assimilare i meccanismi, i risultati si cominciano a vedere e spero si vedano anche in futuro. Da questa mia avventura mi aspetto un grande campionato, ma anche una grande Coppa Italia – continua – lotteremo al massimo in entrambe le competizioni, se riusciremo a vincere subito bene – conclude Paolo Genovese – altrimenti ci saranno altre soluzioni per provare a fare il salto di serie”.

La squadra si allenerà con sedute pomeridiane fino a venerdì, quando il tecnico Giancarlo Betta al termine della seduta di rifinitura diramerà la lista dei convocati che parteciperanno al derby contro il Città di Comiso.