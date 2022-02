Santa Croce Camerina, verso le elezioni: Nunzio Barrera designato assessore

Rivoluzione Civica di Santa Croce Camerina ha ufficializzato il nome del secondo dei 5 assessori della giunta di governo Frasca, indicando Nunzio Barrera, santacrocese doc, noto per il lungo impegno nel campo del turismo e dello spettacolo. Dopo un periodo di confronto, la dirigenza di Rivoluzione Civica ha deciso di inserire Barrera nel nascente organigramma, facilitato anche da un percorso tra Frasca e Barrera che si è consolidato nel tempo, grazie ad una collaborazione professionale nello stesso settore e alla condivisione di gioie e dolori anche in tempo di pandemia, quando si sono chiusi i battenti di ristoranti e strutture ricettive. “Si tratta di una nomina importate e inaspettata. Ho condiviso la decisione con amici fidati e parenti, – afferma Nunzio Barrera – che mi hanno esortato ad accettare, perché questa volta abbiamo la netta sensazione che qualcosa in questa nostra città stia cambiando, stia per diventare realtà. Sono lusingato, assicurerò il mio impegno e la mia presenza 24 ore su 24”.