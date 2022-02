Incentivi per coppie e nuove nascite a Palazzolo Acreide

Il comune di Palazzolo Acreide sta predisponendo, per il prossimo bilancio di previsione, misure per contrastare lo spopolamento e la denatalità, un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni. E’ allo studio un sistema di incentivi economici e sgravi fiscali, fino alla concorrenza di 7.000 euro per ogni neonato che nasce da coppie residenti nel comune montano. 1.000 euro in più, come sgravio sulla Tari, per le nuove coppie che trasferiranno la residenza in funzione di far nascere il loro bambino a Palazzolo Acreide.