Mascalucia, richieste di soldi e maltrattamenti ai genitori: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne mascalese in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Nella tarda serata di martedì è pervenuta la richiesta di intervento, tramite il centralino del 112 da parte di una donna che riferiva di aver subito una aggressione fisica da parte del figlio. Intervenuti all’interno dell’abitazione in Via Tirreno i militari hanno trovato, ancora scossi ed impauriti, la donna unitamente a sua figlia e ad un suo conoscente, mentre il 21enne, trovato in un’altra stanza avrebbe minimizzato i fatti precisando che si era trattato di un semplice litigio. All’origine dei fatti ci sarebbero continue richieste di denaro da parte del giovane prevalentemente al padre, attualmente ricoverato in ospedale, che sarebbe stato più volte picchiato dal figlio allorquando non lo accontentava nelle sue richieste.