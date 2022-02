Siracusa, in giro con un revolver in auto: arrestato

Nel pomeriggio di martedì, agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio, fermavano un automobilista in Via Necropoli del Fusco, a Siracusa. I poliziotti, riconoscendo il giovane perché già noto alle forze dell’ordine e vedendolo innervosito, lo perquisivano trovando addosso al 29enne un coltello a serramanico e nell’autovettura una mazza da baseball in metallo. Sotto la ruota di scorta dell'auto, una Lancia Y, un revolver 7.65, con matricola abrasa rifornito di 5 cartucce. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di porto illegale di arma da fuoco clandestina, di coltello e di oggetti atti ad offendere.