Congresso Territoriale Ust Cisl Ragusa - Siracusa, venerdì l'apertura a Modica

Sarà Ignazio Ganga, segretario confederale nazionale della Cisl, a chiudere i lavori del 3° Congresso territoriale della Ust Ragusa Siracusa in programma venerdì prossimo, 4 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nella sala conferenze del Borgo Don Chisciotte a Modica.

I lavori, che prevedono l’intervento del segretario generale della Usr Sicilia, Sebastiano Cappuccio, saranno aperti dalla relazione del segretario generale della Ust Cisl, Vera Carasi.

L’appuntamento di venerdì chiude la stagione avviata all’inizio dello scorso mese di dicembre con la serie di congressi delle singole federazioni. Saranno 125 i delegati che si ritroveranno per eleggere il segretario generale.

“Un congresso che rappresenta il momento più alto per la nostra organizzazione – dichiara Vera Carasi – Svolgerlo in presenza, se pur con una serie di accorgimenti che ne assicureranno la sicurezza, vuole dimostrare la voglia di continuare a lavorare per una ripresa veloce del nostro paese e del nostro territorio.

Lo stesso slogan scelto dalla Cisl nazionale, ‘Esserci per cambiare’ – conclude il segretario generale della Ust Ragusa Siracusa – racchiude l’entusiasmo e la consapevolezza di voler essere protagonisti in questa nuova fase.”

I lavori saranno trasmessi in diretta sul canale youtube webcisltv e sulla pagina Facebook ust.siracusa.

(Nella foto Seby Cappuccio segretario regionale della Cisl)