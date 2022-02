Open day itinerante, mille mammografie a Palermo in un mese

Dal 13 novembre scorso a Bolognetta alla giornata di ieri tra il nevischio a Piana degli Albanesi, costante è l'affluenza record di utenti agli screening oncologici dell'Open Day Itinerante dell'Asp di Palermo. In 24 tappe organizzate in altrettanti comuni della provincia (comprese le isole di Ustica e Lampedusa), si legge in una nota dell'Azienda sanitaria provinciale, sono state finora 1.004 le mammografie effettuate a bordo del camper dedicato, un numero record di partecipazione, soprattutto, di utenti che, a causa della pandemia, non avevano aderito alla lettera d'invito dell'Asp per la prevenzione del tumore della mammella. Sono, già, stati diagnosticati 7 tumori in una fase precoce della malattia e sono in corso 24 approfondimenti diagnostici. Ma sono tutte le prestazioni di screening ad avere riscontrato il "gradimento" degli utenti che hanno apprezzato il modello itinerante proposto dall'Azienda sanitaria del capoluogo.

Sono stati, finora, 742 gli esami nell'ambito dello screening del cervicocarcinoma (162 Pap Test e 580 Hpv Test), mentre 995 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito del tumore del colon retto. In caso di test positivo, l'utente viene avviato ad un percorso programmato e pianificato di approfondimento diagnostico e terapeutico del tutto gratuito, nel rispetto di rigorosi indicatori di qualità previsti a livello nazionale e internazionale.

L'Open Day Itinerante dell'Asp di Palermo ieri ha fatto tappa a Piana degli Albanesi, dove sono state complessivamente 313 le prestazioni effettuate, di cui 29 mammografie, 48 tra Pap Test ed Hpv Test, 26 Sof Test e 210 vaccinazioni anticovid (di cui 27 somministrate alla fascia pediatrica, 5-11 anni).

Venerdì 4 febbraio nuovo appuntamento: i camper della prevenzione oncologica e l'equipe vaccinale itinerante dell'Asp di Palermo saranno dalle 9.30 alle 16.30 in Piazza Matrice a Casteldaccia per un'altra giornata all'insegna della prevenzione.