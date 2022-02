Covid, nel Ragusano quasi 9.000 positivi e altri 3 morti nelle ultime 24 ore

Tre morti per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano e un aumento di contagi mai registrato: 443 positivi in più rispetto al giorno precedente. Sono i numeri che si evincono dal report Asp del 2 febbraio. I decessi riguardano una donna di Modica di 78 anni, vaccinata con due dosi; una donna di Scicli di 59 anni, non vaccinata; e un uomo di Santa Croce Camerina di 94 anni, vaccinato con due dosi. I morti nel Ragusano, dall'inizio della pandemia, salgono a 436. La curva dei contagi fa registrare aumenti sensibili, in particolare, a Vittoria, Comiso, Pozzallo e Modica. Aumentano anche i ricoveri in ospedale. Le persone positive al Covid sono 8.998 rispetto agli 8.555 del giorno precedente. In isolamento domiciliare ci sono 8.863 persone, 116 sono ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 18 in Rsa Covid e 1 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 286, Chiaramonte Gulfi 196, Comiso 1.059, Giarratana 83, Ispica 340, Modica 1.695, Monterosso Almo 22, Pozzallo 554, Ragusa 1.798, Santa Croce Camerina 301, Scicli 618, Vittoria 1.911.