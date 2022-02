Marsala, una via della città sarà intitolata a Emanuela Loi

“Rientra tra gli eventi per il trentennale della morte del giudice Borsellino e dei poliziotti della sua scorta, con un programma commemorativo che definiremo nei prossimi giorni”. È quanto afferma il sindaco Massimo Grillo che, stamani, ha firmato il provvedimento di intitolazione ad Emanuela Loi - poliziotta, vittima della strage di via D'Amelio - di una via di Marsala. In pratica, la Commissione Toponomastica ha individuato il tratto di strada di via Verdi - quello dove è ubicato il Commissariato di PS - compreso tra le vie Crispi e l'intersezione con via San Domenico Savio. Dopo il nulla osta dalla Prefettura di Trapani, gli Uffici comunali competenti avvieranno i consequenziali atti per la cerimonia di intitolazione fissata per il prossimo 8 Marzo.