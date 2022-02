Il sindaco di Noto Corrado Figura presidente Ato Rifiuti

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, è stato eletto eletto Presidente della Srr Ato Siracusa rifiuti della provincia.

"Ringrazio il sindaco di Siracusa Francesco Italia per il suo impegno e la mole di lavoro che ha svolto dal 2018 - ha detto Figura - Al contempo, ringrazio i colleghi sindaci della nostra Provincia per aver riposto fiducia in me.

È, senza ombra di dubbio, un ruolo importante. Tutti i comuni, che sappiamo essere bisognosi di immediati interventi migliorativi, saranno supportati nella gestione di questa complessa materia.

Impronteremo il lavoro puntando allo sviluppo sostenibile del nostro territorio, garantendo la salvaguardia dell’ambiente. Il rifiuto sarà visto come una risorsa e non come un problema.

A tale scopo utilizzeremo prevalentemente le risorse messe a disposizione dal Pnrr".