Il Catania ritrova il gol di Russotto: prezioso 1 a 1 degli etnei con la Fidelis Andria

Il Catania porta a casa un punto prezioso per la salvezza, imponendo l' 1 a 1 alla Fidelis Andria. Non è stata una bella gara, ma i rossazzurri hanno ritrovato i gol di Russotto, autore della rete della rimonta sigliata nella ripresa. Il bomber Moro si è visto poco, ma l'attaccante del Catania, ha oramai la testa al Sassuolo.

L'Andria è già avanti di un gol dopo i primi 6 minuti e Risolo trova l'inserimento giusto per battere Sala. La squadra di casa tiene il pallino del gioco per buona parte del match. La mossa di Baldini è quella di gettare nella mischia Russotto già nel primo tempo al posto di uno spento Provenzano.

Il numero 7 impatta bene e nel secondo tempo, al 55' trova la rete che fissa il punteggio sul risultato di 1-1 dopo una bella iniziativa palla al piede del solito Greco. Un punto che tiene a distanza la squadra pugliese, ma che non allontana il Catania dalla zona calda della classifica, in attesa della penalizzazione che arriverà nel mese di febbraio.