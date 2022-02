Modica, Oipa e vigili urbani salvano cane denutrito

Grazie alla mobilitazione dei volontari dell’Organizzazione internazionale protezione (Oipa) e all’intervento della polizia municipale di Modica è stato portato in salvo un cane ridotto a uno scheletro. Detenuto per anni in box sporco e fatiscente, ora è ospite di una struttura pubblica, accudito e curato in attesa di poter essere dato in affidamento. Il referto del veterinario attesta un grave stato di denutrizione. L’uomo che lo deteneva in quelle condizioni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa ai sensi dell’articolo 727 comma 2 (detenzione incompatibile) e dell’art. 544 ter (maltrattamento). L’associazione ha scritto al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, affinché emetta un’ordinanza che impedisca al proprietario del cane di prendere con sé altri animali.