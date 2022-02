Modica, bilancio consolidato 2020 approvato dal Consiglio: critiche dall'opposizione

Consiglio comunale martedì sera a Modica in seduta ordinaria e in modalità da remoto. Un solo punto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione dello schema di bilancio consolidato 2020. A introdurre il punto, l’assessore al Bilancio, Annamaria Aiello, che ha svolto una relazione sul punto. Subito dopo ha chiesto di intervenire il Consigliere Medica, che ha lamentato delle criticità sui bilanci delle società partecipate, anche se si è trattato solamente di bozze di bilancio, che secondo il consigliere hanno aggravato le casse dell’ente, Altro intervento è stato quello della consigliera Castello che ha chiesto spiegazioni al collegio dei revisori dei conti, sul tema, perché non contenta della relazione presentata dall’Assessore Aiello. Il consigliere Cavallino, si è rammaricato sulla questione dei bilanci: nutile richiederli perché è stato fatto in passato ma sempre con esito negativo. Agli interventi dei consiglieri di opposizione, ha replicato l’assessore Aiello dando riscontro sugli argomenti proposti. La consigliera Castello, non si è ritenuta però soddisfatta della risposta dell’assessore e ha chiesto al collegio dei revisori di esprimersi sulla questione. La rappresentante del collegio ha risposto che i consiglieri possono stare tranquilli perché tutto è sotto controllo, secondo i dettami di legge. La consigliera Floridia, ha ritenuto che l’atto in questione è molto importante, perché potrebbe essere uno degli ultimi atti di quest’amministrazione. Dopodiché, il Presidente ha dato il via alla dichiarazione di voto; sono intervenuti, Cavallino, Medica e Castello, che hanno annunciato il loro voto contrario. Il punto è stato votato con quindici voti favorevoli e sei contrari, stessa cosa per l’immediata esecutività. Terminata la votazione, la presidente Minioto ha dichiarato chiusa la seduta.