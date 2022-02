Celebrazioni in onore di Sant’Agata nel IV municipio di Catania a San Giovanni Galermo

Un momento di profonda spiritualità e di grande partecipazione che ha saputo coinvolgere tutto il quartiere di San Giovanni Galermo. La celebrazione in onore di San’Agata, ha visto i fedeli recarsi in processione da piazza Chiesa Madre fino alla Casa Bertuccia dove vi è l’edicola dedicata alla patrona di Catania. Qui il parroco Don Giuseppe Catalfo ha celebrato il momento di preghiera che ha coinvolto tutti i fedeli convenuti. “Desidero ringraziare i presenti e tutti coloro che si sono prodigati per rendere possibile questo- dichiara il presidente del IV municipio Erio Buceti- un plauso speciale va inoltre all’ex presidente del comitato per i festeggiamenti agatini Riccardo Tomasello, al Generale Ettore Mastrojeni, ai consiglieri del IV municipio, alla confraternita di San Giovanni Galermo, all’Associazione Solarium, all’Associazione l'Elastico, all’associazione Sant’Agata al Borgo, all’associazione Sant’Agata la Vetere, all’assessore Michele Cristaldi in rappresentanza dell’amministrazione Pogliese, all’associazione Padre Pio, all’ingegnere Mauro Rapisarda che ha accompagnato la processione religiosa con alcuni importanti cenni storici, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale presente in alta uniforme. Nonostante la pandemia- continua Buceti- l’amore che nutriamo tutti noi nei confronti della Martire catanese è assolutamente forte e a lei destiniamo le nostre preghiere per un presto ritorno alla normalità”. Nel pieno rispetto delle normative anti-covid sul distanziamento e sull’impiego delle mascherine i fedeli, la processione si è svolta in totale sicurezza.