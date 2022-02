Tribunali minori da salvare, l'Abruzzo fa fronte comune e incontra la ministra: e la Sicilia?

La battaglia per salvare i trenta Tribunali italiani minori soppressi nel 2012 dalla riforma della geografia giudiziaria sembra viaggiare a due velocità. Ci sono Regioni che mettono in campo i loro parlamentari nazionali per sollecitare la riapertura delle sedi giudiziarie inopinatamente cancellate con un tratto di penna, e ci sono altre Regioni che, invece, appaiono latitanti. E' il caso della Sicilia: non si hanno più notizie dell'impegno del presidente, Nello Musumeci, in merito alla firma della convenzione con il Ministero della Giustizia per utilizzare i tribunali siciliani soppressi (Modica, Mistretta e Nicosia) al servizio delle sedi accorpanti. Una soluzione prevista dalla legge, a costo zero per il Ministero, e che permetterebbe di non disperdere un patrimonio immobiliare come il moderno Palazzo di giustizia di Modica costato 11 milioni di euro, “sacrificato” per un risparmio che, in dieci anni, non c’è mai stato. Anzi. Nel caso ragusano si sono spesi centinaia di migliaia di euro per affittare locali dove sistemare gli uffici giudiziari che non è stato possibile ospitare nel vecchio Palazzo di giustizia di Ragusa. D’altra parte, le carenze infrastrutturali del sistema-giustizia in Sicilia sono state messe in evidenza anche in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nei distretti dell’isola.

Perchè allora non seguire l’esempio dell’Abruzzo? Il quotidiano “Chieti today” riferisce dell’incontro svoltosi mercoledì pomeriggio tra il presidente della Regione, Marco Marsilio, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sul tema delle chiusure dei Tribunali minori abruzzesi.

“Abbiamo registrato da parte della ministra Cartabia finalmente un atteggiamento costruttivo e di dialogo. Per questa ragione – afferma il presidente Marsilio - continueremo a chiedere ai nostri parlamentari di sostenere l’opportunità di una proroga alla chiusura dei tribunali minori abruzzesi, che dia il tempo necessario perché questo dialogo con la signora Ministra possa continuare e portare a una soluzione condivisa”.

Oltre a Marsilio, erano presenti all’incontro il presidente dell’ordine del tribunale di Avezzano, Franco Colucci, di Lanciano, Silvana Vassalli, di Sulmona, Luca Tirabassi, e di Vasto, Vittorio Melone.

Per Marsilio, riferisce ancora Chietitoday “dopo l’incontro in video call di mercoledì con la delegazione dei parlamentari firmatari degli emendamenti per chiedere la proroga delle chiusure, è sicuramente un passo in avanti significativo anche l’opportunità concessa oggi ai presidenti degli ordini forensi di tutti e quattro i tribunali a rischio di confrontarsi, dopo tanti anni, direttamente con la signora Ministra e argomentare sulle varie soluzioni in campo. Per questo - ha concluso il presidente Marsilio - crediamo che si debba dare il tempo alla discussione di maturare una proposta condivisa, percorribile e sostenibile da parte dei territori".

Fin qui l’iniziativa della Regione Abruzzo e del suo presidente. E’ chiedere troppo che la Regione Sicilia si confronti con la Ministra per salvare i suoi Tribunali soppressi? E, soprattutto, che si facciano sentire i parlamentari eletti nei territori interessati al salvataggio dei loro Tribunali?

Concetto Iozzia

NELLA FOTO, il Palazzo di giustizia di Modica