Immobile del mercato di Pachino in comodato d'uso alla Regione

La Giunta comunale di Pachino ha deliberato oggi di concedere in comodato d’uso gratuito, per quattro anni, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura, la parte di immobile del mercato ortofrutticolo che è stato adibito a bar nel passato.

A cura del Dipartimento regionale sono la custodia, la manutenzione ordinaria dell’immobile, ivi compreso l’eventuale adeguamento e la messa in sicurezza dei luoghi in relazione alla nuova destinazione per cui l’immobile è concesso e tutte le spese delle utenze (tari, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc..).

Già nello scorso mese di aprile la Commissione Straordinaria aveva manifestato la volontà di mantenere a Pachino la presenza dell’Ufficio Intercomunale Agricoltura. “Si tratta di un immobile che è ubicato in una posizione davvero strategica - dichiara la sindaca Carmela Petralito - a servizio delle aziende agricole dei Comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero. La Giunta ha voluto concludere un percorso di legalità già avviato, garantendo un servizio di importanza fondamentale per le numerose aziende della nostra zona, che sempre più si distinguono per le loro produzioni di altissima qualità e che devono essere sostenute nell'espletamento delle procedure burocratiche”.