Studenti occupano liceo di Catrolibero: anni di molestie e discriminazioni

Presunte molestie sessuali, atteggiamenti discriminatori, richieste di materiale fotografico sessuale.

E' quanto sarebbe accaduto nel corso degli anni nel liceo scientifico Valentini Majorana di Castrolibero (Cosenza). A sostenerlo sono alcune studentesse. Al momento, però, non risulta nessuna denuncia alle forze di polizia o presentata in Procura.

Stamani, l'istituto è stato occupato dagli studenti perché la preside avrebbe minimizzato le denunce e non avrebbe preso alcun provvedimento. Col passare degli anni - secondo quanto riferiscono le studentesse - le situazioni di violenza, non solo fisiche ma soprattutto psicologiche, e gli atteggiamenti sessisti sono diventate "consuetudine" anche da parte dei compagni maschi che poi avrebbero capito l'errore e modificato il loro atteggiamento. Oggi le ragazze hanno deciso di protestare e chiedere una presa di posizione netta da parte della scuola.

Un'ex studentessa ha creato la pagina Instagram "call.out.valentini.majorana" dove ha raccolto e pubblicato le testimonianze di alcune ragazze. La dirigente - che si è detta disponibile all'indagine interna - ha querelato i gestori della pagina per diffamazione.

I ragazzi, con l'occupazione dell'istituto, chiedono che si apra un'indagine interna e che si faccia luce sulle presunte molestie che le ragazze avrebbero subito in particolar modo da un docente.