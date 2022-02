Pensionato in arresto cardiaco a Siracusa salvato da medico di Solarino

Un medico di Solarino, G.L., questa mattina è stato protagonista di un salvataggio in extremis di un pensionato. Tutto è accaduto stamane a Siracusa in corso Gelone, nelle vicinanze della sede dell'Inps. Un pensionato si è sentito male ed è stato immediatamente soccorso. L'uomo non respirava più ed è stato necessario il massaggio cardiaco, mentre veniva avvertita un'ambulanza, che è però arrivata sul posto quasi mezz'ora dopo. Il medico insieme ad altre persone, è riuscito a rianimare il malcapitato, affidandolo successivamente alle cure dei sanitari del 118.