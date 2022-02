Studenti medi in piazza a Palermo per la manifestazione nazionale contro gli esami di maturità. Circa 200 ragazzi si sono radunati in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, dove stamani si terrà un incontro sul Pnrr organizzato dalla Presidenza del Consiglio, alla presenza del ministro Andrea Orlando. Gli studenti, che contestano anche l'alternanza scuola-lavoro, si sono poi mossi in corteo.