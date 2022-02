Noto, pensionato tira fuori la pistola e minaccia un uomo: denunciato

Agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 71 anni per il reato di porto abusivo di armi e minacce gravi.

In particolare, alle ore 13,30 circa di ieri, l’uomo, che si trovava presso un’officina, aveva un alterco con un individuo che, disapprovando il prezzo del materiale aveva tenuto un atteggiamento intimidatorio nei suoi confronti, mostrando un coltello in suo possesso.

A questo punto, il settantunenne estraeva dal marsupio che portava con se' una pistola (per la quale aveva solo la detenzione ma non il porto), per intimorirlo e indurlo ad andare via, camerando la cartuccia. Il celere intervento della polizia scongiurava il degenerare degli eventi, anche in considerazione della vicinanza di una scuola dove si approssimava l'orario di uscita degli studenti.

Gli agenti procedevano al sequestro penale della pistola con le cartucce ed al ritiro cautelare delle armi legittimamente detenute nell'abitazione dell'uomo che veniva deferito nell'occorso per porto abusivo di armi e minacce gravi.

È in corso di identificazione l'uomo che, sia pur vittima, aveva a sua volta minacciato il pensionato.