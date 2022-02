Floridia, ex sindaco Ortisi a Carianni: intitolare la biblioteca a Carmelo La Rosa

L'ex sindaco di Floridia, già deputato all'Ars, Egidio Ortisi, ha scritto una lettera all'attuale primo cittadino, Marco Carianni, per chiedergli di intitolare la biblioteca comunale a Carmelo La Rosa, politico floridiano scomparso di recente. Ortisi scrive su Facebook: "Signor Sindaco, nonostante la Sua gentile disponibilità nei miei confronti, ho deciso di offrir Le pubblicamente una mia proposta, per indurre al ricordo e alla riflessione I nostri concittadini.

Vorrei tanto che la Biblioteca comunale fosse intitolata a Carmelo La Rosa , con la dicitura Politico ,perché della politica fu interprete nobile, onesto, competente, generoso. Vorrei, assieme a Salvo Sequenzia, che lo slargo, che, meritoriamente, sta per nascere allo Spirito Santo, fosse dedicata a Chiara Palazzolo, scrittrice, sfortunata intellettuale, che l'Italia ci invidia per l'originalità e la profondità dei suoi scritti.

Vorrei che, alla prima occasione, una via o una piazza, nella zona Stazione, ricordasse la figura di don Pippo Altomonte (PALINA), BICICLITTARU, EDUCATORE), alla cui scuola di Valori si formarono intere generazioni di giovani e giovanissimi. Ho anche qualche idea su Enzo Santacroce, Turi Uccello, Ciccio Mudanò... ma, di questo,prima di esprimermi pubblicamente, voglio confrontarmi, in privato con Lei.

Grato per l'attenzione, La ringrazio ancora per la gratificazione dei colloqui telefonici, che ci arricchiscono reciprocamente.