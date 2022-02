A Modica il presidio di Rinascita Repubblicana che fa riferimento a Francesca Donato

Parte anche a Modica, insieme a Palermo e Catania un presidio per la Rinascita Repubblicana. I presidi – Spiega Maurizio Villaggio responsabile della segreteria particolare dell'europarlamentare Francesca Donato per la provincia di Ragusa e presidente del Presidio di Modica – sono strumenti di aggregazione sul territorio per venire incontro alle tantissime necessità e difficoltà che incontrano tantissimi cittadini vittime dei discriminanti provvedimenti governativi. A breve – continua il delegato dell’europarlamentare - apriremo nuovi presidi in altri comuni della provincia di Ragusa. Stiamo costruendo una rete per una politica vicino ai cittadini, partendo proprio dagli ultimi, da quelli che non riescono a farsi sentire dalle istituzioni, che sono abbandonati da una politica da salotto ormai diffusa ad ampio raggio tra tutte le forze politiche. Ci siamo sempre contraddistinti dagli altri intervenendo su tanti problemi della provincia di Ragusa mettendoci sempre la faccia e continueremo così". Per partecipare al presidio scrivere a: presidiomodica@gmail.com