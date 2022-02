Acate, installazione in piazza per non dimenticare i troppi morti sul lavoro

Un’installazione artistica di ingranaggi meccanici su un tubo di ferro sormontato dal proprio elmetto e da una scultura in legno di ulivo che rappresenta la sofferenza di un lavoratore. E alla base un mazzo di fiori bianchi. L’ha sistemata ad Acate, proprio al centro di piazza Libertà, di fronte al Municipio, “l’artista della farfalla”, al secolo Giuseppe Macca, che da tempo sensibilizza le Istituzioni su tematiche sociali e segnatamente sulle cosiddette “morti bianche”. Il giorno dopo i funerali di Vincenzo Carrubba, intorno a mezzogiorno, ha sistemato la sua opera destando la curiosità dei passanti : “Con la mia presenza voglio ricordare non solo lui, ma anche tutti i colleghi che hanno perso la vita sul posto di lavoro per mancanza di controlli e di sicurezza. Mi sposto in tutte le piazze da Nord a Sud per portare il mio messaggio”.