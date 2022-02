Marche in arancione da lunedì, il resto d'Italia non cambia

Le Marche diventeranno zona arancione da lunedi.

Secondo quanto si apprende, infatti, e' in arrivo un'ordinanza del Ministro della Salute Speranza che porterà la regione al cambio di fasciaLa fotografia dei colori per il resto d'Italia, invece, resta invariata.

"Siamo al 91% di italiani over12 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, l'88% ha due dosi ed ha completato il ciclo primario e quasi 35 milioni di italiani hanno fatto il booster. Questo ci mette nelle condizioni di poter aprire una fase di versa nella lotta al Covid". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del convegno 'Le sfide globali e il cancro', promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra oggi.

"Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti. Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere massima prudenza ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid", ha aggiunto Speranza.

Scendono ancora, a livello nazionale, l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt. L'incidenza questa settimana è pari a 1362 ogni 100.000 abitanti (28/01/2022 -03/02/2021) contro 1823 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (21/01/2022 -27/01/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 12 gennaio-25 gennaio 2022, invece, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 0,97) e al di sotto della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.