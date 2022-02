Vittoria, rifacimento rete idrica in centro: sì al progetto

Il Comune di Vittoria parteciperà al bando pubblico del Ministero per lo Sviluppo Economico per rifare parte della rete idrica del centro storico. Infatti, a seguito della ripartizione e del trasferimento dei fondi riguardanti i patti Territoriali, effettuata dal Ministero Sviluppo Economico, la SoSvi (Società Sviluppo Ibleo) quale soggetto responsabile del patto territoriale. Il progetto di Vittoria parteciperà all’Avviso pubblico del Mise. Esso è stato redatto dal geometra Emanuele Barrera e prevede la sostituzione di una parte della condotta con l’installazione, di tubazioni nuove e più efficienti, la realizzazione di allacci idrici e il rifacimento del manto stradale. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è pari a 1.480.350 euro. Di questi, 1.076.350 euro rappresenteranno la base d’asta della futura gara d’appalto. La Giunta ha approvato il progetto e ha dato il via libera per la partecipazione all’Avviso pubblico del Ministero Sviluppo Economico (Mise).