Calcio di Promozione, il Modica pronto per il derby di domenica al "Borgese" di Comiso

Allenamento di rifinitura per il Modica Calcio che domenica pomeriggio è atteso dalla difficile trasferta del “Peppe Borgese”, dove i rossoblu del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo saranno ospiti del Città di Comiso.

Un derby difficile tra due formazioni che esprimono un bel calcio e che faranno di tutto per ottenere la vittoria e continuare l'inseguimento alla capolista. L'allenatore rossoblù Giancarlo Betta in settimana ha lavorato con la solita intensità con tutta la rosa a disposizione. Modica e Città di Comiso arrivano allo scontro diretto dopo aver ottenuto nel turno precedente risultati diametralmente opposti.

“Non crediamo al risultato ottenuto dal Comiso sabato scorso – spiega Giancarlo Betta – i verdearancio hanno dimostrato in tutta la stagione di essere un'ottima squadra che esprime un buon gioco. Sono sicuro che il derby sarà una bella partita che divertirà i tifosi delle due squadre. Noi dopo la lunga pausa abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e speriamo di continuare a fare bene. Andiamo a Comiso per fare risultato consapevoli della forza dei nostri avversari, ma allo stesso tempo convinti dei nostri mezzi che dopo il mercato di dicembre non sono indifferenti e ci permetteranno di giocarcela con qualsiasi formazione”.

Nel frattempo la dirigenza nelle scorse ore si è assicurata le prestazioni del giovane portiere, classe 2002, Leonardo Incorvaia. Il nuovo giovane guardiapali rossoblù arriva a Modica dal Casteltermini (girone A Eccellenza) e conferma la volontà della dirigenza di puntare sui giovani.

Il derby del “Borgese” tra il Città di Comiso e il Modica Calcio sarà diretto dal messinese Francesco Comito che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Andrea Triolo di Acireale e Antonio Alessio Di Paola di Catania. Calcio d'inizio fissato per le 15.