Comiso, adottato il Piano di emergenza esterna dell’Aeroporto Pio La Torre

Si è svolta in Prefettura, a Ragusa, la riunione nella quale è stato approvato il PES (piano di Emergenza e Soccorso), per il caso di incidenti su terraferma relativi ad aeromobili al di fuori dal sedime dell’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di Polizia territoriali, dei vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, del Dipartimento Regionale Protezione Civile, del Libero Consorzio Comunale), dei Comuni di Ragusa, Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi e Vittoria, dell’ASP di Ragusa, del S.U.E.S. 118, dell’Aeronautica militare, dell’Arpa Ragusa, nonché degli enti di settore (ENAV-ENAC-SOACO).

Con l’approvazione del Piano si è inteso regolamentare la valutazione del rischio che la presenza dell'Aeroporto di Comiso, e del traffico aereo, determina sul territorio, nonché garantire la gestione e il coordinamento delle attività di primo soccorso in caso d’impatto al suolo di un aeromobile al di fuori del perimetro aeroportuale. L’imprevedibilità di un incidente aereo e dei numerosi fattori che possono entrare in gioco condizionando le modalità di intervento (difficoltà di accesso al luogo dell'incidente, numero elevato di persone bisognose di assistenza immediata, possibile presenza di sorgenti di rischio secondari), rendono infatti indispensabile una pianificazione che descriva dettagliatamente i flussi informativi, stabilisca le priorità delle attività, individui i compiti delle strutture coinvolte e le figure di responsabilità.

Il Piano, in corso di adozione, sarà inoltrato a tutti i soggetti che hanno partecipato al tavolo tecnico e sarà pubblicato nel sito di questa Prefettura.