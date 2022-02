Catania, denunciata titolare fabbrica fuochi d'artificio

Nella mattinata di venerdì agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato a Catania un’attività di controllo finalizzata a prevenire la vendita di artifizi pirotecnici ed il conseguenziale improprio utilizzo nel corso delle festività Agatine.

Durante uno dei controlli, presso la fabbrica di fuochi artificiali a Santa Venerina, il personale di Polizia rinveniva un ingente quantitativo di materiale esplodente non etichettato, contrariamente a quanto prescritto nella licenza rilasciata dal Prefetto di Catania. Il materiale, oltre 250 pezzi di diverso calibro, è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale al titolare della ditta, S.F. 29 anni. L’attività proseguiva con l’identificazione dei dipendenti, al fine di accertare che tutti operassero in sicurezza. Tuttavia, un operaio, veniva trovato privo di qualsivoglia contratto di assicurazione sul lavoro. Il titolare della ditta è stato denunciato.