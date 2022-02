Giornata per la vita nel Siracusano, nota del Forum delle Associazioni familiari

Domani anche a Siracusa verrà celebrata la Giornata per la Vita, a cura dell’ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia e che ha come tema “Custodire ogni vita. La pandemia ci ha ricordato che la vita ha bisogno di essere custodita e fatto capire che nessuno può bastare a sé stesso. Ciascuno ha infatti bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione”.

"Questo è vero per tutti - afferma in una nota Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni familiari - ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze. Le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle famiglie, specialmente giovani e numerose, in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza iniziative di carattere locale come quella messa in campo dal Comune di Palazzolo Acreide. Questa cittadina degli Iblei ha visto scendere la popolazione dai 9092 residenti del 2011 a 8247 del 2020, con un crollo verticale di circa il 10% in soli dieci anni. Allo stesso tempo l’età media è cresciuta vertiginosamente fino ad arrivare a 47,4 e l’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione (è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni e il numero di giovani fino ai 14 anni), è schizzato da 170 a 219, rispetto ad una media della provincia di Siracusa di 168 e con età media di 45.

E’ quindi positiva la decisione del Comune di Palazzolo di mettere in campo un sistema di incentivi economici e sgravi fiscali, fino ad arrivare a 7mila per ogni neonato che nasce da coppie residenti nel Comune. Potrebbero inoltre essere previsti sgravi sul pagamento della Tari di circa mille euro per le giovani coppie che dovessero trasferirsi a Palazzolo e che vedessero la loro unione allietata dalla nascita di un bambino.

Non c’è dubbio che quella della denatalità sia un’emergenza da affrontare e i dati Istat sono davvero impietosi. Se non si riuscirà ad invertire la tendenza e ad allontanare questo vero e proprio suicidio demografico, l’attuale trend negativo, che ha visto accelerare il suo percorso a partire dal 2008, porterà la popolazione italiana a diminuire di quasi 20 milioni di persone nel 2050, passando dai 60 ai 40 milioni. Le conseguenze di questo inverno demografico sono tantissime e investono campi diversi, dal sistema pensionistico a quello sanitario, con effetti fortemente negativi per le future generazioni.

E’ importante che gli enti locali si muovano anche a casa nostra, sia pure nel perimetro di loro competenza, con servizi e agevolazioni a sostegno delle famiglie.

“Il problema di fondo è che gli squilibri demografici dovuti al calo delle nascite in Italia, che dura da decenni, ormai non determinano più solo un aumento del numero degli anziani, ma sempre più una riduzione della popolazione attiva – spiega in un suo libro il demografo Rosina – La denatalità ha ridotto prima la popolazione infantile, poi quella giovanile e ora sta trascinando verso il basso anche quella che entra nella vita adulta”. Oggi i trentenni italiani sono già un terzo in meno rispetto ai 50enni.

Ma occorre anche, e la Giornata per la Vita di domenica ce lo ricorda pure a Siracusa, un cambio culturale davvero radicale sia rispetto al ruolo genitoriale e sia nella consapevolezza dell'enorme, insostituibile ricchezza che i figli rappresentano non solo per la coppia che li mette al mondo, ma anche per la società e il futuro del Paese.

Il 12 e 13 maggio, intanto, come siracusani saremo presenti a Roma alla seconda edizione degli Stati Generali della Natalità, che anche quest’anno vedrà la presenza di Papa Francesco e del presidente del consiglio Mario Draghi e che servirà per fare il punto".