Siracusa, spaccio di droga: la Polizia denuncia 19enne

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, nel tardo pomeriggio di venerdì, agenti delle Volanti hanno denunciato un 19enne per il reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio di droga. Gli uomini diretti dalla dottoressa Guarino, nel corso di un controllo effettuato in Via Santi Amato notavano il giovane che, con fare sospetto, cercava tra le sterpaglie. I poliziotti rinvenivano a terra 30 dosi di marijuana, 21 dosi di cocaina e una dose di crack, già confezionate e pronte per essere vendute agli assuntori della zona. Al giovane venivano rinvenuti e sequestrati anche 40 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.