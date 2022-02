Canicattini Bagni, non si ferma all'alt dei Carabinieri: arrestato 28enne

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, un 28enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, alla guida di una autovettura di grossa cilindrata, non si fermava all’alt intimato dalla pattuglia che stava effettuando un controllo alla circolazione stradale, provando a dileguarsi per le vie cittadine. L’auto con il 28enne veniva poco dopo bloccata dalle altre pattuglie immediatamente giunte in ausilio dei colleghi della Stazione. A determinare la fuga sarebbe stato il porto di oggetti atti ad offendere occultati all’interno della vettura. L’uomo, condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.