Università, intesa tra Cumo di Noto e Regione per campagna di scavi a Borgellusa

Il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (Cumo) di Noto, entra sempre di più nel territorio per un approfondimento maggiore dei suoi studenti, non ultimi quelli iscritti alla facoltà di Archeologia. Attraverso una convenzione con l’assessorato regionale ai Beni Culturali, è stata firmata una convenzione tra l’Università di Noto ed il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai per la conduzione di ricerche archeologiche e progetti di valorizzazione nell’area della Villa Romana di Borgellusa ad Avola.

Sarà tutto in linea con lo statuto del Cumo che ha l’obbiettivo di promuovere la ricerca e la valorizzazione del territorio e che con apposita Convenzione con l’Università di Messina, ha presso la propria sede di Noto, accreditata al MIUR, le lauree triennali in Scienze della Formazione e della Comunicazione; in Scienze e Tecniche Psicologiche; il Corso in Archeologia e territorio; infine il corso magistrale in Psicologia e Neuroscienze Cognitive.

“La cooperazione tra i due Enti ha come scopo la promozione, la formazione e la ricerca scientifica sul patrimonio culturale, e di pianificare progetti di ricerca, valorazziozione e fruizione, cercando anche di trattare tematiche emozionali e psicologiche sulla popolazione a contatto con l’area archeologica - dice il presidente del Cumo, dr.PhD Rosario Pignatello- Il fine dell’accordo è quello di realizzare progetti didattici sulla Villa Romana di Borgellusa (Avola) e di ricerca con attivazione di laboratori, di progetti di indagine archeologica nonche l'uso reciproco di mezzi e strumentazione utili alla ricerca archeologica ed elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche. nonchè di divulgazione dei risultati tramite seminari e convegni”.

Lo stesso presidente - Pignatello - aggiunge: “Il raggiungimento di questo primo risultato è stato possibile soprattutto grazie alla grande disponibilità e apertura della Direzione del Parco e al grande impegno di tutti i funzionari coinvolti che ringrazio particolarmente. Insomma un vero lavoro di squadra”.

Nell’accordo siglato tra il CUMO (Polo Universitario di Noto) ed il parco è scritto che “l'organizzazione e l'effettuazione di interventi a Borgellusa, saranno preventivamente concordate con i responsabili scientifici designati dalle parti, dal Presidente del CUMO, Rosario Pignatello, e dall’architetto Carlo Staffile, direttore del Parco. Quest’ultimo ha affidato la direzione scientifica del progetto ad Anita Crispino, funzionaria del Parco con la qualifica di archeologo.