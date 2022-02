Femminicidio nell'Oristanese, uccide la moglie dopo una lite

È stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente, Daniela Cadeddu, 51 anni, vittima del femminicidio avvenuto questa mattina in una abitazione di via Roma a Zeddiani, nell'Oristanese.

Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, ha poi chiamato i carabinieri raccontando quello aveva appena fatto.

Attualmente si trova in caserma per essere interrogato.

Il delitto è avvenuto intorno alle 7. I due hanno avuto una violenta discussione. L'uomo avrebbe afferrato un oggetto contundente che si trovava in casa e colpito la moglie. Le urla sono state sentite anche dai vicini di casa che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia che si stanno occupando delle indagini.

Da quanto si apprende, marito e moglie gestivano insieme un ortofrutta ma vivevano da separati, nello stesso stabile ma in due abitazioni differenti.