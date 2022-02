Pietraperzia paese in lutto, l'addio a madre e figlia uccise dal covid

Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta per covid nell'arco di un mese. Anche la consuocera della coppia deceduta coi figli è morta.

Questo pomeriggio nella chiesa Madre di Pietraperzia sono stati celebrati i funerali delle due donne, madre e figlia, morte l'altro ieri all'ospedale Umberto I°di Enna a distanza di poche ore l'una dall'altra. Le bare delle donne sono davanti l'altare con le loro foto sopra e decine di persone vanno a salutare per l'ultima volta le vittime. Entra ed esce dalla Chiesa il cognato di una delle due, la cui moglie era morta il 22 gennaio scorso. "Mia moglie e mia cognata - dice - erano due donne straordinarie. Avevano molta paura del vaccino. Con mia moglie ne avevamo parlato tante volte ma non è riuscita a vincere la sua paura".

Il paese sconvolto dalla fine di un'intera famiglia No Vax adesso ha paura: " Questa vicenda è un monito: gli ultimi indecisi corrano negli hub a vaccinarsi". A parlare è Salvuccio Messina, sindaco di Pietraperzia, il piccolo paese di 7 mila abitanti dell'entroterra ennese che oggi piange la famiglia Mancuso: padre di 81 anni, madre di 78 e tre figli cinquantenni uccisi dal Covid, oltre alla consuocera di 91 anni. Nessuno di loro era vaccinato.

Se ne sono andati uno dietro l'altro, nel giro di un mese: prima il padre Michele, morto soffocato all'arrivo dell'ambulanza del 118 a fine dicembre. Il 17 gennaio la suocera di una delle figlie, Concetta Guarnaccia. Il 22 gennaio la figlia Maria di 55 anni e il fratello Vincenzo di 50. Due giorni fa sono morte in ospedale Concetta di 52 anni e la madre Vincenza Fontanella di 78.

Gli anziani genitori, emigrati in Belgio, erano tornati qualche anno fa in Sicilia per seguire le figlie che si erano sposate con due fratelli di Pietraperzia: "Erano una famiglia da mulino bianco. Siamo sconvolti", di dispera una vicina di casa. Gli unici sopravvissuti sono i mariti delle due donne e i due figli di Maria. "Avevamo paura c'erano stati amici e conoscenti che avevano avuto gravi reazioni dopo il vaccino", racconta la figlia Noemi.

Nell'ospedale dove sono state ricoverate l'anziana madre e le due figlie regna l'amarezza: "Questa tragica vicenda dimostra che l'unica arma per evitare le conseguenze nefaste del Covid è il vaccino", dice il direttore sanitario dell'Umberto I di Enna, Emanuele Cassarà. In questo momento nel reparto di Terapia intensiva sono occupati tre posti su sei: "Sono tutti pazienti No Vax e gravissimi. Abbiamo anche visto pazienti giovani che hanno rifiutato l'intubazione. Al di là delle convinzioni personali e ideologiche, questi numeri dimostrano che chi non si vaccina sviluppa la malattia grave in caso di contagio".