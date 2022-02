Covid, nel Ragusano altri tre morti: lieve calo dei contagi nelle ultime 24 ore

Lieve calo di contagi Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore (in controtendenza la curva in salita a Pozzallo e santa Croce), ma ci sono altri tre morti che portano i decessi, dall'inizio della pandemia, a 445. Le persone positive al Covid, nel rapporto Asp del 5 febbraio, sono 8.910: 8.788 in isolamento domiciliare, 92 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 29 in Rsa Covid e 1 Foresteria. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 283, Chiaramonte Gulfi 168, Comiso 982, Giarratana 72, Ispica 356, Modica 1.678, Monterosso Almo 23, Pozzallo 649, Ragusa 1.801, Santa Croce 298, Scicli 653, Vittoria 1.825.