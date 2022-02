Sparatoria in un bar di Luzzi: un ferito e tre fermati

Un 26enne è stato ferito da colpi di pistola mentre si trovava in un bar a Luzzi (Cosenza).

Secondo quanto si è appreso, il giovane si trovava all'interno del bar con altre persone, quando un uomo si è avvicinato e ha esploso due o tre colpi di arma da fuoco, ferendolo ad una gamba. Il 26enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sul fatto indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica sentendo anche gli avventori del bar presenti al momento del fatto.