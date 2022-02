L’insediamento del nuovo cda della Seus 118, guidato dal presidente Calogero Ferlisi, restituisce finalmente una guida solida a una società cruciale per la salute dei siciliani. Da mesi chiedevamo di sbloccare una situazione dannosa per i lavoratori e per i cittadini, sono tanti i problemi da affrontare e speriamo che la nuova governance sappia recuperare il tempo perduto”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Claudio Dolce del Csa-Cisal.