Melilli, aperto il primo asilo comunale coi soldi Ue

In occasione della 44esima Giornata per la Vita, prevista il 6 febbraio, ieri, è stato il primo giorno di apertura dell’asilo comunale per i bimbi melillesi, denominato “spazio gioco”.

“Il progetto è stato finanziato con fondi europei- afferma Giuseppe Carta - ottenuti grazie alla capacità di reperimento e di progettazione messa in campo dall’Ammistrazione Carta, alla significativa collaborazione della parrocchia di San Nicolò e in particolar modo alla collaborazione e disponibilità di padre Giuseppe Gurciullo.”